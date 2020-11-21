Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'ne İstanbul'dan canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin üreteceği aşıyı inşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.
GÜNDEM 21.11.2020, 18:09
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Salgın sürecinde dayanışma ve yardımlaşma konusunda dünya, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, maalesef iyi bir imtihan veremedi.
Türkiye'nin üreteceği aşıyı inşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız.
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