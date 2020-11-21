Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Salgın sürecinde dayanışma ve yardımlaşma konusunda dünya, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, maalesef iyi bir imtihan veremedi.

Türkiye'nin üreteceği aşıyı inşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız.