Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BioNTech önerisi

Türkiye'de koronavirüs aşılarının gelmesiyle birlikte, yapılan aşılama hız kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yürütülen aşılama kampanyalarında yapılan doz 30 milyonu geçti.

Türkiye'nin kullandığı aşılar arasında aşı olmak isteyenler ise Çin aşısı Snovac ile Alman aşısı BioNTech arasında tercihlerini yapıyor.

Aşı olma kapmanyalarının yanı sıra aşı karşıtı yürütülen kampanyalar da Türkiye kamuoyunu meşgul ediyor.

Maskeleri atıp rahat edeceğimiz günler için en büyük kurtuluş yolu olan bu aşılar, dün AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda da (MYK) konuşuldu.

BIONTECH GÜVENLİ Mİ

AK Parti MKYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, son günlerde tartışılan "BioNTech mi yoksa Snovac mı daha güvenli" tartışmalarına ilişkin soru yöneltildi.

Hürriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi'nin haberine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Alman aşısı BioNTech’le ilgili bir endişe var mı?" sorusuna “Ben oldum. Antikor da oluştu. Tavsiye ederim.” yanıtını verdi.