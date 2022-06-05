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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere ve memurlara müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek gösterge düzenlemesini, 5 milyonu aşkın memur ve emeklinin tamamını ilgilendiren bir formülle hazırladıklarını ve Kabine Toplantısı'nın ardından detaylarıyla açıklayacağını söyledi.

GÜNDEM 05.06.2022, 15:47 05.06.2022, 17:28

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Arkadaşlarımızın donanımlarıyla 2023'e hazırlanmakta olduğunu görmekten memnuniyet duyduk. Sizlerden toplantılarımızdaki bilgilendirme sonucunda ortaya çıkan tabloyu illerdeki arkadaşlarımıza ve milletimizde kararlı olarak aktarmanızı istiyorum.

Bizlerin doğrularla kapatmadığı her boşluğun birileri tarafından iftiralarla doldurulduğunu biliyorsunuz. Bizim hakkımızda söylenen her yalana inanmayı bekleyen bir kısım var.

Türkiye'nin ve Türk milletinin felaketi pahasına kendilerine ikbal değiştirmeye çalışanlar her dönemde vardı. Ama bu kadar cüretkar değillerdi. 

İçeride hiçbir vatandaşımıza kendisini sahipsiz hissettirecek, insanlarımızı hepsini özgürlüklere kavuşturacak adımlar atmaya devam edeceğiz.

"Daha uzun yıllar milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz"

Değerli kardeşlerim demokrasi ve kalkınma mücadelemizi, ülkemize hizmet kazandıracak anlayışla hep daha ileri taşıyacağız. Biz hak bildiğimiz yolda mücadeleden geri durmayacağız.

Bu fakir kendini bildi bileli değişmedi ve değişmeyecek. Allah ömür, millet de yetki verdikçe yolumuza böyle devam edeceğiz. AK Parti kurulduğu günden beri bu ilkelerle yola devam etmektedir.

Maziden atiye kurduğumuz köprünün ne kadar güçlü olduğunu Adana'da gördük. Gençlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Önümüzdeki seçimlerde 6 milyonu aşkın evladımızın ilk defa sandık başına gideceğini düşündüğümüzde gençlerimize ulaşacak bu tür kanalların önemi ortaya çıkacaktır. 3 tane şehidimiz oldu, mekanları cennet olsun.

"Biz algılara bakmıyoruz"

Biz troller tarafından oluşturulan algılara bakmıyoruz. Daha uzun yıllar milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz.  

Biz troller tarafından oluşturulan algılara bakmıyoruz. Daha uzun yıllar milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz.

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize verilen sözlerin tutulmamasına rağmen sessiz devrimleri gerçekleştirmemiz tesadüf değildir.  

Bizim isteğimiz gölge etme başka ihsan istemem diyen filozof misali, bunların Türkiye'ye takozluk yapmamaları.

Türkiye geçmişte takoz, istismar, ayrıştırma siyasetinden çok çekti. Ülkemize verilip de tutulmayan sözlerin çetelesini tutuyoruz.

Misak'ı Milli sınırlarından Ege'deki adalara, Kıbrıs Rum kesiminin Avrupa Birliği örneğine kadar bir sürü söz vardır. 

"Beklentilerimiz karşılanmadan tutum değişikliğine gitmeyeceğiz"

Son dönemde bize NATO'nun genişlemesi konusunda bize esnek olmayı telkin edenlerin ısrarı kararlı duruşumuzun haklılığını göstermektedir. "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği) Muhataplarımıza deklare ettiğimiz beklentilerimiz karşılanmadan tutum değişikliğine gitmeyeceğiz.

Evet dünya beşten büyüktür. Bunu şimdi kendileri söylemeye başladılar. Artık bunun olamayacağını konuşmaya başladılar. Dediğimize gelecekler. Allah ömür verirse bunu da göreceğiz.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi Birleşmiş Milletler bir karar alabiliyor mu? Ukrayna ile Rusya ile ilgili bir karar alabiliyorlar mı? Alamazlar. Niye? Çünkü BM güvenlik konseyinin daimi üyesi. Alacak bir karar olursa iki dudağına bakıyor.

Türkiye ekonomi modeliyle bu sıkıntılı süreci ülkemiz için avantaja çevirecek adımları atıyoruz.

Çiftçilere ve memurlara müjde

Çiftçilerimize ve memurlarımıza iki ayrı müjde vermek istiyorum. Tarımsal faaliyetler hem çiftçimizin kaynağı. Türkiye kendine yetecek bir ülkedir. Salgın döneminde bu gerçeği gördük.

Tahıl, sebze ve meyve fiyatlarındaki dalgalanmalar üretim sıkıntısından değil. Yeni düzenlemeleri yakında hayata geçireceğiz. Buğday ithal ediyoruz yaygarasından vazgeçmiyorlar. Çiftçilerimize ekim yapmaları tavsiyesinde bulunmuştuk.

Buğday alım fiyatlarını açıklamak istiyorum. Toprak Mahsulleri Ofisimiz, sert ekmeklik buğdaya bu yıl ton başına 6 bin 50 lira alım ve 1000 lira prim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 50 lira ödeme yapacaktır.

3600 ek gösterge

Çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmayı tamamladık ve meclise sunma noktasına getirdik.

4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memuru kapsayan düzenlemenin sonuna geldik. Yarın Kabine toplantısı sonrası detayları açıklayacağım. 

#Cumhurbaşkanı Erdoğan #müjde #Aksu Haber #aksu tv haber
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