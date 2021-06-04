Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanat camiasına destek müjdesi
31 bin sanatçıya 250 milyon liraya ulaşan destek paketi sağlanacak. Tiyatroculara da 25 milyon tutarında turne desteği verilecek.
Zonguldak’ta Kocayusuf Maske Fabrikası'nın açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınının yol açtığı kısıtlamalardan etkilenen sanatçılara müjde verdi.
Koronavirüs salgınının tüm dünya ile birlikte Türkiye’yi de olumsuz etkilediğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, verilen desteklerle bunu en aza indirgediklerini dile getirdi.
31 BİN SANATÇIYA 250 MİLYON LİRAYA ULAŞAN DESTEK
Sanat camiası için harekete geçtiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Salgının yol açtığı kısıtlamadan dolayı zorlu günler geçiren sanat emekçilerimize sahip çıkıyoruz. 31 bin sanatçıya 250 milyon liraya ulaşan destek vereceğiz.” dedi.
Tiyatro sektörü ve emekçilerine güzel haberi veren Erdoğan, “Tiyatro sektörümüze de 25 milyon lira tutarında turne desteği sağlayacağız.” diye konuştu.
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