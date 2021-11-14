Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Troya Müzesi'nde gerçekleştirilen "Ezineli Yahya Çavuş" belgeseli galasında gençlerle bir araya geldi.

Gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Ezineli Yahya Çavuş belgeseli çok değerli bir çalışma. Ben bu belgeseli gözleri yaşlı olarak izledim, ağladım. Belgeselin senaristine özellikle teşekkür ediyorum. 16 kişiyle 2 bin kişiye karşı verilen büyük bir mücadele var. Çok sayıda düşman birliğinin topraklarımıza çıkarma yapmasını uzun bir süre engelleyen Ezineli Yahya Çavuş, büyük bir başarı örneği sergilemiştir. TRT Belgesel kanalında yayınlanacak olan bu belgeselin yapımında yer alan herkese teşekkür ediyorum.

"1915 Çanakkale Köprüsü erken açılabilir"

Bize 1915 Çanakkale Köprüsü için, 'Bu hayal, yapılamaz' demişlerdi. Ama bunların hayal dediklerini biz gerçeğe dönüştürdük. Köprünün açılışını belki 18 Mart’a bile kalmadan yapacağız. 6 dakikada bir yakadan başka bir yakaya geçmek suretiyle zamanı durdurduk. Bugün vidaları sıktık. Son tabliyeyi yerleştirdik. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Köprünün direkleri ve uzunluğu dünyada bir numara.

"Biz gençliğimize güveniyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere olan güvenini dile getirdi, muhalefetin seçime doğru Z kuşağını hatırlatmasını ise samimi bulmadığını söyledi.

İktidarlarında bu gençliği kalkıp da muhattap almayan, onlara böyle bir imkanı vermeyen bu muhalefet, şimdi biz seçme ve seçilme yaşını 18'e çekince gençlik üzerinde hesaplar yapmaya başladılar. Biz gençliği şöyle seviyoruz, böyle seviyoruz diyorlar, hepsi yalan. Gençliği seven biziz. Gençlere X kuşağı, Z kuşağı diyorlar. Biz de şimdi TEKNOFEST kuşağı diyoruz.

ABD'ye S-400 tepkisi

Biz Rusya'dan S-400 aldık. ABD bunu geri iade edin diyor. Kendilerine biz şunu söyledik, biz niye geri iade edelim? Siz, bize verdiniz de biz almadık mı? Hem vermeyeceksin... Biz de başımızın çaresine bakacağız. Ruslardan böyle bir teklif bize geldi, oradan aldık. Siz veriyor musunuz? Vermediler. Biz, F-35'lerde 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık ama F-35'ler bize verilmedi. Şimdi yeni yeni bazı teklifler geliyor, bakalım ne olacak, ne derece doğru, sağlıklı bilmiyoruz. Ama bunlar bizi en sonunda ev sahibi yapacaklar. İnşallah onları da üreteceğiz.

Kılıçdaroğlu'na tezkere tepkisi

Yakın dönemde CHP, Türkiye'nin dört bir yanına 'Sınır Namustur' pankartları asmıştı ve bunun propagandasını yapmıştı. Ancak tezkereye 'hayır' oyu kullandılar. 'Evet oyu kullananları, Cumhuriyet'e ihanet ve hainlikle' itham ettiler. İttifak ortakları da 'evet' oyu kullandı. CHP, ittifak ortağı olan İYİ Partiyi hainlikle, Cumhuriyet'e ihanetle mi itham etmekte, yoksa İYİ Parti bir seçim stratejisi olarak samimiyetsiz bir evet tezkeresi içine mi girdi?" sorusu üzerine Erdoğan, "Gençlik ne düşünüyor? Bay Kemal diyor ki 'Gençler bizimle beraber, amcanız size ne derse amcanızın dediğini yapın' diyor" yanıtını verdi.

Sınırlardaki korumayı biz Bay Kemal'e sorarak yapmayız. Bay Kemal, şunu bir defa bilecek, biz Cudi'de teröristleri gömdük, biz Gabar'da teröristleri gömdük, biz Tendürek'te teröristleri gömdük, biz Bestler Dereler'de teröristleri gömdük. Sınırın içinde gömdük, sınırın dışında gömdük. Utanmadan diyor ki daha da ileri gidiyor 'Kandil'i yerle yeksan edecekmiş.' Böyle bir kafa Kandil'i yerle yeksan edebilir mi? Kandil'i yerle yeksan eden biziz. Ve mağaraların içine giren biziz. Hamdolsun, şu an itibarıyla sınır içinde, sınır dışında her yerde biz varız.