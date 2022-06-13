Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz doğal gazını 2023'ün birinci çeyreğinde milli iletim sistemimize aktarmış olacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos'ta Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni’nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz doğal gazına ilişkin, "2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğal gazı milli iletim sistemimize aktarmış olacağız. Sakarya Gaz Sahası, pik üretime inşallah 2026'da ulaşacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisinin adının, "Abdülhamid Han" olarak belirlendiğini açıkladı.

"Biz enerjiyi bir gerilim ve çatışma alanı değil, bölgesel iş birliğinin anahtarı olarak görüyoruz." diye Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi, enerji arz güvenliği sorununu tamamen çözmüş bir ülke yapıncaya dek mücadelemize çok yönlü şekilde devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Unutmamalıdır ki, Karadeniz gazının miktarı kadar tamamen yerli imkanlarla bizim böyle tarihi bir keşfe imza atmamız da önemlidir. 2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren doğal gazın hanelerde kullanılmaya başlanmasıyla önemli bir psikolojik eşik daha aşılmış olacaktır."