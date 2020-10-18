Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tatar'ı Türkiye'ye davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir." dedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum.



Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 18, 2020

ERDOĞAN TATAR'I TÜRKİYE'YE DAVET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı arayarak tebrik etti.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) edindiği bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tatar'ın başarısını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tatar'ı ilk yurtdışı ziyareti için Ankara'ya davet etti.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: KKTC HALKINA HAYIRLI OLMASINI DILIYORUM

TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop, KKTC'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Ersin Tatar'ı sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ile tebrik etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucuna göre KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı tebrik ediyorum.

Seçim sonuçlarının KKTC halkına hayırlı olmasını diliyorum. — Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) October 18, 2020

DIŞİŞLERİ: SEÇİLDİĞİ BU YÜCE MAKAMDA BAŞARILAR DİLİYORUZ

Dışişleri Bakanlığınca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) adayı Ersin Tatar'ın KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı seçilmesine ilişkin, "Tatar’ı tebrik ediyor, seçildiği bu yüce makamda başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan, KKTC seçimlerine yönelik yapılan yazılı açıklamada, bugün ikinci turu gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, KKTC'nin örnek demokrasisini ve Kıbrıs Türk halkının siyasi olgunluğunu yansıtan biçimde gerçekleştirilmiş olmasından büyük memnuniyet duyulduğu kaydedildi.

"Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Başbakan Sayın Ersin Tatar’ın seçimleri kazandığı bildirilmiştir. Sayın Tatar’ı tebrik ediyor, seçildiği bu yüce makamda başarılar diliyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, sonuçların, Kıbrıs Türk halkının hür ve egemen iradesini yansıttığı belirtildi.

Açıklamada, Kıbrıs Türk halkının gücünün, birlik ve beraberliğinin toplumsal dayanışma ve demokrasi ilkeleri çerçevesinde sürdürebilmesinden ileri geldiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tüm kurumlarıyla yakın eş güdüm halinde çalışmayı, Ada'nın ortak sahibi Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliğini ve Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve çıkarlarını her koşulda desteklemeyi, ahdi ve tarihi sorumluluklarımızı hassasiyet ve kararlılıkla yerine getirmeyi her zaman olduğu gibi sürdüreceğiz."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: KKTC'DE BUGÜN DEMOKRASI BAYRAMI VAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, resmi olmayan sonuçlara göre KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı tebrik etti.

Oktay, Twitter hesabından, KKTC'deki cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

"KKTC'de bugün demokrasi bayramı var." ifadesini kullanan Fuat Oktay, şunları kaydetti:

"Şeffaflık içinde gerçekleştirilen ve Kıbrıs Türk halkının demokrasi kültürünü tüm dünyaya en açık biçimde gösteren seçimlerde Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı içtenlikle tebrik ediyorum. Seçim sonuçlarının, sandıkta ortaya koyduğu özgür irade ile KKTC'nin geleceğine sahip çıkan Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimiz ve bölgemiz istikrarı için hayırlı olmasını diliyorum."

1️⃣KKTC’de bugün demokrasi bayramı var.



Şeffaflık içinde gerçekleştirilen ve Kıbrıs Türk halkının demokrasi kültürünü tüm dünyaya en açık biçimde gösteren seçimlerde Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar’ı içtenlikle tebrik ediyorum. — Fuat Oktay (@fuatoktay) October 18, 2020

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: ERSİN TATAR’I GÖNÜLDEN KUTLUYORUZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuğlu tebrik mesajında "KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar’ı gönülden kutluyoruz. Kıbrıs Türkünün refahı, kalkınması ve güvenliği için hep birlikte çalışacağız. KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve çıkarlarını hep birlikte koruyacağız." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar’ı gönülden kutluyoruz. Kıbrıs Türkünün refahı, kalkınması ve güvenliği için hep birlikte çalışacağız. #KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve çıkarlarını hep birlikte koruyacağız. @ersinrtatar pic.twitter.com/iVNT7GV0Rt — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 18, 2020

BAKAN KOCA: HEPİMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ersin Tatar için "KKTC Başbakanı Ersin Tatar, resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı seçildi. Kendisini şimdiden kutluyor ve başarılar diliyorum. Kıbrıs Türkleri ve hepimiz için hayırlı olsun." dedi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı seçildi. Kendisini şimdiden kutluyor ve başarılar diliyorum. Kıbrıs Türkleri ve hepimiz için hayırlı olsun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 18, 2020

BAKAN ALBAYRAK: KARDEŞ KIBRIS TÜRK HALKI İÇİN HAYIRLI OLSUN

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tebrik mesajında "KKTC’de seçimleri önde bitiren Ersin Tatar'ı kutluyor, gelecek günlerde gireceği yoğun tempo için kolaylıklar diliyorum. KKTC ve Akdeniz Bölgesi'nin geleceği için büyük önem taşıyan seçim sonuçlarının kardeş Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

KKTC’de seçimleri önde bitiren Ersin Tatar'ı kutluyor, gelecek günlerde gireceği yoğun tempo için kolaylıklar diliyorum.



KKTC ve Akdeniz Bölgesi'nin geleceği için büyük önem taşıyan seçim sonuçlarının kardeş Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 18, 2020

BAKAN ERSOY: YENİ GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLİYORUM

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi olmayan sonuçlara göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığına seçilen Ersin Tatar'ı kutladı.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yeni Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ı tebrik ediyor, daha güçlü bir KKTC’nin inşaası yolunda yeni görevinde başarılar diliyorum. Seçim sonuçları, Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olsun."