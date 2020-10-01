Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM yeni yasama yılı açılışında konuştu!

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yeni yasama dönemi düzenlenen törenle başladı.

TBMM'de 4. dönem, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Atatürk Anıtı'na çelenk koyması ile başladı. Şentop anıta çelenk koyduktan sonra saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Törene TBMM Başkanı Şentop'un yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ve siyasi partileri temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tarafından resmi törenle Celal Adan tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sayın başkan değerli milletvekilleri... Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yeni yasama yılı ülkemize, milletimize, milletvekillerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bu mücadelenin kıyamete kadar süreceğini bilerek daima hazırlıklı, daima güçlü, tedbirli olacağız. Türkiye gerisinde kesintisiz ve çok geniş bir coğrafyaya yayılmış 2 bin 200 yılı aşmış devlet geleneği olan nadir ülkelerden biridir.

Kıbrıs ve Azerbaycan Türklerinden Balkanlar ve Kuzey Afrika'ya kadar her yerde kardeşlerimize destek veren Meclisimiz umut kaynağı olduğunu gösterdi. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılı dönümünü inşallah şanına layık kutlamalarla karşılayacağız.

Burası Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran bir Meclis'tir. Nice darbelere ve girişimlere rağmen bu kutlu çatı daima milletin onurunu korudu. Ülkemizin elde ettiği tüm kazanımlarda en büyük pay sahibi Meclisimizdir. İnşallah önümüzdeki dönemde Meclisimiz çok daha büyük başarılarla tarih yazmayı sürdürecek. Hükümet sistemi değişikliğinin ideal seviyeye gelmesi vakit alacaktır. Meclisimize düşen daha çok görevler var.

Yeni dönemde Meclis çalışmalarına katkı verecek her partiden milletvekillerimize şimdiden teşekkür ediyorum.

TERÖRLE MÜCADELE

Irak sınırındaki örgüt yuvalarını birer birer ortadan kaldırıyoruz. Irak'ta fitne çukurlarını tamamen bitirene kadar operasyonlarımız sürecektir.

Suriye'de terörle mücadelede her zaman kritik bir noktada yer aldı. Türkiye'de, Suriye'de bir çözüm bulunana kadar sınırlarını güvenlik altına almak için her yolu kullanmayı sürdürecektir. İdlib'de de bu amaçla bulunuyoruz.

Son terörist imha edilene kadar Suriye'de operasyonlarımızı sürdüreceğiz. Mazlumlara sahip çıkmayı biz sürdüreceğiz.

AB'de kayıp mülteci çocuklar konusunu gündeme getiren ülkemiz oldu.

DOĞU AKDENİZ

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler denizlerde verdiğimiz en önemli mücadelelerden biri. Akdeniz'de çatışma peşinde asla değiliz. Tek talebimiz haklarımıza saygı gösterilmesi.

Türkiye Libya ile yaptığımız anlaşma ülkemizi Akdeniz'den tamamen tasfiye girişimlerine verdiğimiz cevaplardan sadece bir tanesi. Bizi sahillerimize hapsedecek haritalar ve taleplerle karşılarımız çıkanlar önce tehdit ve şantaj dilini denediler. Doğu Akdeniz'de çatışma çıkarmak karşımızdakilerin tercihi. Biz kararlı duruşumuzu sonuna kadar koruyacağız.

KUDÜS

Kudüs'ün kalbi olan eski şehrin şu andaki fiziki görünümü Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa edilmiştir. Kudüs bizim şehrimizdir, bizden bir şehirdir.

davasının sonuna kadar takipçisi olacağız.

EKONOMİDE TOPARLANMA İŞARETİ

Ekonomide 2020'ye büyük umutlarla başladık. Salgın sürecinden elbette önceliğimiz milletimizin sağlığını korumaktı. Bugüne kadar açıkladığımız salgın tedbirleri paketlerimiz 495 milyar TL'yi buldu.

Ertelediğimiz SGK-Bağkur ödemeleri 40 milyar lirayı bulurken, vergi ödemeleri de 30 milyar liraya yaklaştı. 3. çeyrekle ilgili tüm öncü göstergeler ekonominin hızla toparlandığına işaret ediyor.

Açıklanan her endeks ve veri bu tabloyu destekliyor ve ileriye taşıyor. Önümüzdeki yıl için büyüme hedefimiz 5,8'dir. OECD Türk ekonomisini dünyada salgından en az etkilenen 3. ekonomi olarak gösterdi.

İnşallah Türkiye'yi her alanda da olduğu gibi ekonomide de hedeflerine ulaştıracağız.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Koronavirüs hastalığının henüz tedavisi bulunamamıştır. Aşı çalışmaları belirli bir seviyeye gelmiş olmakla birlikte vakte ihtiyaç olduğu açıktı. Türkiye kendi aşısını üretme konusunda yoğun gayret içerisindedir. Türkiye bunların çoğunluğunun önünde olduğu görülmektedir. Sadece salgının ülkemize mart ayından bu yana hizmete açtığımız hastanelerin yatak sayısı kapasitesi 15 bini geçmiştir.