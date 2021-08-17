Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye savunma sanayiinde devrim gerçekleştirmiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İDEF’21 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Kendi alanında önemli bir dünya markası haline gelen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarımızın 15'ncisinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Fuarımıza katılımın sayı ve nitelik olarak sürekli artması ülkemiz savunma sanayiinin de başarısının ifadesidir.

Burada imzalanan anlaşmalar ve protokoller, fuarımızın savunma sanayi alanında artık kendisine küresel bir yer edindiğine işaret ediyor.

"Bölge ve dünya barışına vereceğimiz katkı artacaktır"

Biz asla savunma sanayii konusundaki münasebetleri sıradan bir ticari ilişki olarak görmedik görmüyoruz. Bölgemizde ve dünyada barış, istikrar, güven ikliminin tesisinin savunma sanayinde adil bir dengenin kurulmasına bağlı olduğunu düşünüyoruz. NATO'nun önde gelen üyesi olarak milli savunma sanayimizi geliştirdikçe bölge ve dünya barışına vereceğimiz katkının artacağına inanıyoruz.

"Geleceğin ürünlerine yatırım yapıyoruz"

Terörle mücadelesinde yalnız bırakılan bir ülke olarak, ihtiyaçlarımız için adım atmaya mecbur kaldık. Savunma sanayinde bugünkü ihtiyaçları karşılamanın ötesinde geleceğin araçlarına, geleceğin ürünlerine yatırım yapıyoruz.

Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı zorlukları ve maruz kaldığı gizli açık ambargoları aşmak için savunma sanayine bu denli yüklenmiştir.

"Savunma sanayiinde dışa bağımlılığmızı yüzde 80'ler seviyesinden yüzde 20'ler seviyesine indirmeyi başardık"

Türkiye son 19 yılda diğer pek çok alan gibi savunma sanayinde de adeta bir devrim gerçekleştirmiştir. Türk savunma sanayinin dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla çıktığımız bu yolda hamdolsun çok iyi bir noktaya geldik. 2002'de ülkemizde 62 savunma sanayii projesi yürütülüyorken günümüzde bu sayı 750'yi geride bırakmıştır. 5,5 milyar dolar seviyesinden 75 milyar doların üzerine çıkmıştır. Firmaların yıllık ciroları 1 milyar dolardan 11 milyar dolara kadar yükselmiştir.Daha önce 250 milyon doları bile bulmayan savunma ve havacılık ihracatımız 3 milyar dolar sınırını geride bıraktı. Savunma sanayiinde dışa bağımlılığımızı yüzde 80'ler seviyesinden yüzde 20'ler seviyesine indirmeyi başardık.

Başarısını sahada bilfiil ispat etmiş olan silahlı insansız hava araçlarının tasarımı, üretimi ve satışında dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında yer alıyoruz.

"İnsanların başına bomba yağdıranlardan olmadık, olmayacağız"

Asla sınırlarından on binlerce kilometre ötede terörle mücadele adı altında sivil-masum demeden insanların başına bomba yağdıranlardan olmadık, olmayacağız. Bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli görme zihniyeti, bizim değer, toplum ve devlet dünyasında zerre kadar karşılığı yoktur.