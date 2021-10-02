Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti

Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu Toplantısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı.

GÜNDEM 02.10.2021, 20:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki toplantıda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Erişah Arıcan, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Salim Arda Ermut, Yönetim Kurulu Üyeleri Alpaslan Çakar, Burak Dağlıoğlu, Fuat Tosyalı ve Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu da yer aldı.

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