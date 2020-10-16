Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski'nin ortak basın toplantısı

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Sayın Zelenskiyi Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Bugün gerek ikili, gerekse heyetler arası, ardından dar kapsamlı yaptığımız görüşmelerle gerçekten Türkiye Ukrayna arasında önemli adımları az önce attığımız imza ile gerçekleştirdik.

Arayı fazla açmadan sayın Zelenkiyle bir araya gelmemiz ilişkilerimizi güçlendirme yönündeki güçlü irademizin bir tezahürüdür. İmzalanan metinler de bu irademizin pek çok başlıkta somut projelerle vücut bulmasını sağlayacaktır. Bugün değerli dostumla yapılan görüşmelerde ikili ilişkilerimizdeki konuları etraflıca gündeme aldık. İşbirliğimiz savunma sanayinden, turizmden sağlık turizmine geniş yelpazede karşılıklı yarar temelinde derinleşiyor. Serbest ticaret anlaşması müzakerelerini süratle neticelendirme konusunda sayın Zelenki'yle hemfikiriz.

'TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE MÜCADELEDE HEMFİKİRİZ'

Ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmak gibi bir hedef belirlemiştik. Turizm alanında küresel salgına rağmen bu yıl 500 binden fazla Ukrayna misafiri ağırlamış olmamız, halklarımız arasındaki yakınlığı ve Ukraynalı misafirlerimizin güvenli turizm girişimimiz kapsamında aldığımız önlemlere olan itimadını açıkça gösteriyor. Özellikle terör örgütleri ile mücadelede eşgüdümde hemfikiriz. Türkiye Kırım'ın yasadışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır. Türkiye ile Ukrayna arasındaki tarihi ve insanı bağların önemli unsuru olan Kırım Tatarı kardeşlerimize Ukrayna makamlarıyla desteğimiz devam edecektir.

ZELENSKİ: TÜRKİYE'NİN VERDİĞİ DESTEK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Diyaloğumuz dinamik bir şekilde sürüyor. Hiçbir virüs aramızdaki dostluğa engel olamaz. Ukrayna ve Türkiye stratejik ortaklığını geliştirmeye ve karşılıklı çıkarların olduğu her alanda hazırlar. Türkiye'nin Ukrayna'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği destek bizim için çok önemlidir.

İşgal altındaki Kırım'da insan haklarının korunmasını sağlamak için BM Genel Kurulu'nun 75. oturum çerçevesinde yakın işbirliği içerisinde çalışacağız. Türkiye'yi Kırımlıların haklarını korumak ve işgalden kurtarmak için uluslararası ortakları birleştirme amacı olan Kırım projesine davet ettim. Bu projeyi desteklemeye ve orada aktif bir şekilde rol almaya hazır olduğunuz için minnettarım