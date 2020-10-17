Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni doğal gaz rezervini açıkladı

Karadeniz'de Tuna-1 lokasyonunda çalışmasını tamamlayan Fatih sondaj gemisi, yeni rezerv keşfetti. Fatih Sondaj Gemisi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerin ardından burada yeni doğalgaz rezervi miktarına ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan, "Sakarya sahasının Tuna-1 lokasyonunda bulunan rezerve test ve analizler sonucunda 85 milyar metreküp daha ilave edilerek toplam rezervimiz 405 milyar metreküpe çıktı" dedi. Konuşmasında AB'ye de sert mesajlar veren Erdoğan, "Tartışmalarda Akdeniz'de adil bir tutum takınmazlar ise bu durum AB'nin sonunun geldiğinin resmen ilanı olacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar:

20 milyarlık metroküplük doğalgaz müjdesini 21 Ağustos'ta milletimize ilan etmiştik. Keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha bulundu. Sakarya sahasının Tuna-1 lokasyonunda bulunan rezerve test ve analizler sonucunda 85 milyar metreküp daha ilave edilerek toplam rezerv 405 milyar metreküpü buldu. Hedefimiz 2023 yılında bu gazı milletimizin kullanımına sunmaktır.

DENİZ ALTI ROBOTU KAŞİF ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN

Kaşif' adını verdiğimiz deniz altı robotu sayesinde yüzlerce metre derinlikte ihtiyaç duyulan elektriği ve video görüntülerini uzaktan kumanda ile elde edebileceğiz. Deniz altı robotumuzun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

MİLLETİMİZE MORAL OLMUŞTUR

Kalkınma ve büyüme çabamızın en büyük kalemini oluşturan petrol ve doğalgazda dışarı ödediğimiz rakam azaldıkça bu hizmetlerimizi milletimize daha hesaplı şekilde sunabileceğiz. Bu keşfin en az miktarı ve değeri kadar önemli kabul ettiğim bir husus da milletimize büyük bir moral vermiş olmasıdır. Yıllarca gıpta ile baktığımız bu zenginliklere artık ülkemizin de sahip olabileceğini görmemiz, inşallah diğer alanlardaki mücadelelerimizin başarıya ulaşacağının da işareti.

AB'YE SERT SÖZLER

Ülkemizin ve Kıbrıs halkının haklarını hiçe sayan hiçbir oldubittiye izin vermemeye kararlıyız. Çifte standart sebebiyle AB'nin güvenirliği zaten azalmıştı. Tartışmalarda Akdeniz'de adil bir tutum takınmazlar ise bu durum AB'nin sonunun geldiğinin resmen ilanı olacak. Büyük ve güçlü Türkiye bırakana kadar durmayacağız, duraksamayacağız.

405 milyar metreküp doğalgazın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

ENERJİ BAKANLIĞ: BULANLAR ARAYANLARDIR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervine yönelik sosyal medyada paylaşımlarda bulundu. Bakanlık son yaptığı paylaşımda fotoğraf paylaştı. "Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır" mesajlı görselde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı rezerv açıklamasının tarihi de bulundu.