Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor! Koronavirüs ve tedbirler masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine toplantısında başta koronavirüs olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konular ele alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bir sunum yapması öngörülen toplantıda, Kovid-19 tedbirleri, artan vaka ve ölüm sayıları ile son durumun masaya yatırılacağı tahmin ediliyor.

YENİ TEDBİRLER MASADA

Ara tatil dönemine giren okulların tatil sonrasındaki durumunun da toplantıda gündeme gelmesi öngörülürken, vaka sayılarının yeniden artmaya başlamasıyla restoranların hizmet saatleri, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanması gibi tedbirlerin genişletilip genişletilmeyeceği, ayrıca yeni tedbirler alınıp alınmayacağı gibi konuların da ele alınması bekleniyor. Yerli aşı çalışmalarında gelinen aşamanın da toplantının gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor.

Önceki kabine toplantısında kamu ve özel sektörde esnek çalışmanın teşvik edilmesi kararlaştırılmış, paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetlerin saat 22.00'de sona ereceği karara bağlanmıştı.

MEHMETÇİK, KARABAĞ'A GİDİYOR

Kabine toplantısının bir diğer konusu Dağlık Karabağ'daki ateşkes süreci olacak. Ankara'da Rus heyetle yapılan görüşmeler kabine toplantısında ele alınacak. Bölgeye gönderilecek Türk barış gücü ile ilgili son durum değerlendirilecek.

Kabine toplantısında, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele ve turizmde 2021 hedefleri de konuşulacak.