Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, asgari ücret, döviz kurundaki hareketlik ve stokçulukla mücadele konuları ele alınacak.
GÜNDEM 08.12.2021, 16:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar dönüşü Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya başkanlık ediyor.
Erdoğan, Katar'daki temasları ile ilgili Kabine üyelerine değerlendirmelerde bulunacak.
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de ilk kez kabine toplantısında yer alacak.
Toplantıda, döviz kurlarında yaşanan hareketlilik değerlendirilecek.
Stokçulara yönelik cezaların arttırılması konusu ele alınacak.
Toplantıda görüşülecek en önemli başlıklar arasında asgari ücret de bulunuyor.
Görüşmelerde gelinen aşama Kabine'nin gündeminde olacak.
Toplantıda, kararlılıkla sürdürülen terörle mücadelenin yanı sıra koronavirüs ile ilgili son durum da gözden geçirilecek.
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