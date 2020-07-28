Cumhurbaşkanlığı'ndan Atatürk ve Ayasofya açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ayasofya'nın açılışında gündeme getirilen 'Lanet' polemikleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kalın, "Atatürk'e dil uzatılmasına asla izin vermeyiz. Diyanet işleri başkanımızın da böyle bir amacı olmadığını açıkça beyan etti." dedi.

GÜNDEM 28.07.2020, 13:56
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Cumhurbaşkanlığı'ndan Atatürk ve Ayasofya açıklaması!

Kalın, Ayasofya'nın açılışında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hutbe sırasında Fatih Sultan Mehmed Han'ın vakfiyesini okumasıyla birlikte algı operasyonlarına kalkanlara net yanıt verdi.

Sözcü Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

ATATÜRK'E LAF SÖYLEME SÖZ KONUSU OLAMAZ

Ayasofya’nın ibadete açılması yakın tarihimizde çok önemli bir milattır. Diyanet İşleri Başkanı vakfiyeden bahsetti orada. Bu bizim vakıf geleneğimizin kültürümüzün bir parçası. Atatürk bu vakfiyeyi ortadan kaldırmış birisi değil. Kişisel çıkarları için kullanmış birisi değil. Dönemin şartları içinde oranın müze olarak kullanılması için bir karar verilmiş.

Ali Erbaş hocanın hutbesinde Atatürk'e dil uzatma söz konusu değil. Dönemin şartları içinde müze olarak kullanılması için bir karar verilmiş. Tekrar camiye dönüştürülmesine ilişkin araya bir süre girmiş. Ama buradan 'Atatürk'e lanet okundu', 'Atatürk'e dil uzatıldı' sonucunu çıkarmak çok iyi niyetli bir değerlendirme olmaz. Atatürk'e laf uzatmak gibi durum söz konusu değil, buna asla da müsaade etmeyiz.

HİLAFET TARTIŞMALARINA SON NOKTA! 

Rejim tartışması çıkarmak suni bir gündemdir. Ayasofya gibi güzel bir anı yaşadıktan sonra bir taraftan 'Atatürk'e dil uzatıldı' demek diğer tarafta 'hilafete giderim' demek bu başarıyı gölgelemek olur.

Bu tartışmalar bizi hedeften saptırmaktır. Güzel bir iş yapıldı, bu gölgelenmemeli. Suni tartışmaları bir kenara koyarken dünyaya güzel mesajı hep birlikte verelim.

Ulus devlet düzenini hakim olduğu bir dönemde imparatorluk dönemi şartlarını empoze edemezsiniz. Hilafet tartışmasını başlatmak bizi asıl hedeflerimizden saptırmak anlamına gelir. Gereksiz kutuplaşmalara kapı aralamak anlamına gelir.

Atatürk'e dil uzatılmasına asla izin vermeyiz. Diyanet işleri başkanımızın da böyle bir amacı olmadığını açıkça beyan etti. Ali Erbaş hoca sadece vakfiyeden alıntı yaptı.

HİNDİSTAN'IN CAMİ KARARI

Oradan bir Hindu tapınağı olduğuna dair bir rivayet olmakla beraber orada arkeolojik bir veri yok. Orada tarihi bir tapınak yoktur sonradan icat edilmiş bir durum. Başka ülkelerde buna tevessül ederse bunun önünü alamayız.

AYASOFYA KARARINA GELEN TEPKİLER

Benim gördüğüm tepkileri ilki başlık altında toplamak mümkün. Birincisi burası dünya mirası öyle kaldın ikincisi Müslüman olmayanlar nasıl ziyaret edecek. Bunların ikisinin de cevabını verdik.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Sansür olarak algılayanlara saygı duyuyorum daha iyi izah etmemiz lazım. Sosyal medya kuruluşları ticari kuruluşlardır. Gerçek hayatta olduğu gibi bir hizmet sunuyorlar. Bu hizmeti sunarken karşılaşılan sorunlar karşısında bir muhatap olmak durumunda. Bir ticari ayağı var. Vergi ödemeleri gerekiyor.

İkincisi de içerikle ilgili paylaşılan oradaki trafikle ilgili kişisel hakların korunmasıyla ilgili hukuki muhataplık olması gerekiyor.

#Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın #Ayasofya #Aksu Haber #aksu tv haber
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