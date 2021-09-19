Datça'da 48 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 48 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
GÜNDEM 19.09.2021, 15:57 19.09.2021, 17:32
Muğla'nın Datça ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Akçalı Adası açıklarında üç can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Can salındaki 21 Suriye, 10 Irak, 5 Afgan, 3 Bangladeş, 2 İran, 4 Filistin ve 3 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalanarak karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 19 Eylül 2021
|İmsak
|04:45
|Güneş
|06:07
|Öğle
|12:33
|İkindi
|16:03
|Akşam
|18:48
|Yatsı
|20:04
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Trabzonspor
|5
|13
|3. Konyaspor
|5
|11
|4. Karagümrük
|5
|10
|5. Fenerbahçe
|4
|10
|6. Altay
|5
|9
|7. Alanyaspor
|5
|9
|8. Galatasaray
|5
|8
|9. Hatayspor
|4
|7
|10. Kayserispor
|4
|7
|11. Malatyaspor
|5
|6
|12. Göztepe
|5
|5
|13. Gaziantep FK
|5
|5
|14. Kasımpaşa
|5
|5
|15. Adana Demirspor
|5
|5
|16. Antalyaspor
|5
|4
|17. Sivasspor
|5
|3
|18. Giresunspor
|5
|1
|19. Rizespor
|5
|1
|20. Başakşehir
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|15
|2. Eyüpspor
|6
|12
|3. Erzurumspor
|6
|12
|4. Ankaragücü
|5
|11
|5. Tuzlaspor
|5
|11
|6. Bandırmaspor
|6
|9
|7. Manisa FK
|6
|9
|8. Samsunspor
|5
|7
|9. Kocaelispor
|5
|7
|10. Boluspor
|4
|6
|11. Denizlispor
|5
|6
|12. Menemenspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Bursaspor
|6
|5
|15. Gençlerbirliği
|6
|5
|16. Ankara Keçiörengücü
|5
|4
|17. Altınordu
|5
|4
|18. İstanbulspor
|4
|3
|19. Balıkesirspor
|4
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|13
|2. M. United
|5
|13
|3. Brighton
|5
|12
|4. Man City
|5
|10
|5. Chelsea
|4
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|4
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|5
|11
|2. Real Madrid
|4
|10
|3. Valencia
|4
|10
|4. Athletic Bilbao
|5
|9
|5. Real Sociedad
|4
|9
|6. Osasuna
|5
|8
|7. Mallorca
|5
|8
|8. Sevilla
|3
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Barcelona
|3
|7
|11. Elche
|5
|6
|12. Real Betis
|4
|5
|13. Cádiz
|5
|5
|14. Villarreal
|4
|4
|15. Levante
|5
|4
|16. Espanyol
|4
|2
|17. Granada
|4
|2
|18. Celta de Vigo
|5
|1
|19. Getafe
|5
|0
|20. Deportivo Alaves
|4
|0
Günlük GazetelerTümü