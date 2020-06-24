Demokrasi ve Atılım Partisi’nin illerdeki teşkilatlanma çalışmaları devam ediyor!
Deva Partisi’nin ilk İl Başkanı Konya’dan oldu. Dr. Seyit Karaca Deva Partisi Konya İl Başkanı olarak Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan kurucu il başkanlığı için yetki belgesini aldı.
GÜNDEM 24.06.2020, 15:03 24.06.2020, 19:12
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Konya’nın ardından partinin diğer illerdeki il başkanları da belli olmaya başladı.
Deva partisi Şanlıurfa kurucu il başkanı da avukat Ahmet Tüysüz oldu.
Partinin Kütahya kurucu il başkanı ise Gülçin Hizarcıoğlu karaman oldu.
İl başkanlarının duyurusu ise partinin twitter hesabından yapıldı.
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve il başkanları birlikte çekildikleri fotoğraf paylaşıldı.
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