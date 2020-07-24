Deva Partisi Genel Başkanı Babacan gündemi değerlendirdi!

Deva Partisi'nin teşkilatlanma aşamasıyla çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğini söyleyen Babacan, Türkiye'nin dört bir yanından yoğun ilgi ile karşılaştıklarını söyledi.

Babacan, erken seçimi bu yıl zayıf gördüğünü belirterek "Cumhurbaşkanının yüzde 52 oyu Bahçeli'nin desteği ile. MHP desteği çektiği anda Cumhurbaşkanı ve AK Parti'nin iktidar olma anlamında siyasi meşruiyeti biter. Burada Bahçeli faktörü önemli o da bilinmeyen bir faktör" dedi.

İlk namaz ile tekrardan ibadete açılan Ayasofya için Ali Babacan, namaza davet almadığını söyledi.