Doğu Akdeniz'de yeni Navtex: NATO unsurları harekat gerçekleştirecek
Doğu Akdeniz için yayınlanan yeni Navtex'e göre 5-9 Ekim arasında NATO unsurları Deniz Muhafızı Harekatı gerçekleştirecek.
GÜNDEM 01.10.2020, 10:54
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Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan yayınlanan Navtex duyurusunda 5-9 Ekim arasında NATO unsurlarının deniz güvenliğine katkı sağlamak amacıyla Doğu Akdeniz’de Deniz Muhafızı Harekatı gerçekleştireceği belirtildi.
Denizcilere işbirliği uyarısı
Denizcilere yapılan uyarıda şöyle denildi: "Denizdeki şüpheli tutumlar veya risk altındaki personel hakkında sağlayabileceğiniz her türlü bilgi hayat kurtarabilecektir. NATO unsurları tarafından çağrı yapıldığında sorulacak soruları cevaplamanız ile sağlayacağınız işbirliği ve yardım takdirle karşılanacaktır. Herhangi bir şüpheli faaliyet veya bilgiyi NATO savaş gemilerine ya da NATO gemi trafik merkezine bildiriniz."
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