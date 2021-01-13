Egzoz emisyon ölçümlerini yaptırmakta geç kalmayın! Cezası, 2 bin 67 lira oldu!
Egzoz emisyon ölçümlerini yaptırmakta geç kalmayın cezası, 2 bin 67 lira oldu.
GÜNDEM 13.01.2021, 14:14 13.01.2021, 18:53
Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi gereğince yönetmelikle belirlenmiş olan trafiğe kayıtlı araçların egzoz gazı emisyon ölçümünü yaptırması gerekiyor.
Egzoz emisyon pulu almadan önce araçların katalizör ve konvektörlerinin kontrol edilmesi gerektiğini belirten Egzoz Ustası Faruk Ertürkmen, şunları söyledi;
Egzoz emisyon pulu alabilmek için aracınızın durumu ve modeline göre katarlik ve konvektör bulunması gerekiyor. Bulunmaz ise egzoz emisyon muayenesi olamazsınız.
Şu sıralar yoğun şekilde Egzoz Emisyon Muayenesi yaptıklarını belirten İstasyon Yetkilisi Mehmet Tepebaş, vatandaşlara muayene günleri bitmeden emisyon muayenelerini yaptırmalarını söyledi.
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