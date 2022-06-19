Ehliyetsiz kadın şoförün kullandığı araç ters döndü
Aynı yönde giden hafif ticari araç ve otomobilin çarpışması sonucu, takla atan otomobildeki 1 çocuk yaralandı. Otomobil sürücüsünün kadın ve ehliyetsiz olduğu öğrenildi.
İstanbul Sultangazi'de aynı istikamette ilerleyen 05 ABZ 114 otomobil ile 34 DB 6257 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada içinde 5 kişi bulunan kadın sürücünün kullandığı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atarak yol kenarında bulunan yeşillik alana devrildi. Ticari araçta bulunan 3 kişi ise yara almadan atlattı.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Otomobilde bulunan 10 yaşındaki Emir K. isimli çocuk ise omzundan yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk ambulans ile Sultangazi Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kadın sürücü ehliyetsiz çıktı
Alkol testi yapılan sürücülerden 05 ABZ 114 plakalı otomobil sürücüsünün ehliyetinin ise olmadığı anlaşıldı.
Kaza nedeni ile bölgede yoğun trafik meydana geldi çekici yardımı ile araçların bölgeden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken sürücüler ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31