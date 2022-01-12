Ehliyetsiz sürücü denize düştü
Samsun'da, ehliyeti olmayan Y.Ö.'nün kullandığı hafif ticari araç kontrolden çıkarak denize düştü.
GÜNDEM 12.01.2022, 10:03
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, Y.Ö. yönetimindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, kayalıkları aşarak denize düştü.
Y.Ö., yoldan geçenlerin yardımıyla denizden çıkarıldı. Y.Ö.'nün ehliyetsiz olduğu öğrenildi.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı Y.Ö., tedaviye alındı.
Vinçle denizden alınan hafif ticari araç, çekiciyle otoparka götürüldü.
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