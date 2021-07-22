Elde kalan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu alacak
Kurban Bayramı nedeniyle üreticiler tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınacak.
Bayramın 3. günü geride kaldı, satılamayan kurbanlıklar hayvan pazarlarında kaldı. Bakanlık üreticiler için harekete geçti
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, kurbanlıklarını satamayan üreticilere sunulacak imkanlarla ilgili bilgi verdi.
Pakdemirli, "Bu yıl da kurbanlıklarını satamayan yetiştiricilerimizi mağdur etmeyeceğiz. Pazarda satılamayan hayvanların tamamını, talep etmeleri halinde, Et ve Süt Kurumumuz eliyle biz alacağız." dedi
Üreticilerin hayvanlarını satabilmeleri için en yakın Et ve Süt Kurumuna başvurmaları gerekiyor. bu yıl, birinci kalite büyükbaş kurbanlıkların et kilogramını 42 liradan, ikinci kalite kesimlik kurbanlıkların et kilogramını 40 liradan satın alacak. Küçükbaş hayvanlarda ise birinci kalite toklu kurbanlıkların et kilogramını 42 liradan, ikinci kalite koyunların et kilogramını 38 liradan satın alacak.
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