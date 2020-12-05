Erdoğan'dan, Fransa Meclisi'nin Karabağ kararına sert tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karakurt-Horasan Yolu Açılış Töreninde konuştu. Erdoğan, Fransa Meclisi'nin Karabağ kararına sert tepki gösterdi.

GÜNDEM 05.12.2020, 16:04
Erdoğan'dan, Fransa Meclisi'nin Karabağ kararına sert tepki!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sarıkamış-Karakurt-Horasan Yolu Açılış Töreni"ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Salgınla mücadelemizden de hizmet mücadelemizden de asla ödün vermiyoruz. Her alanda devreye aldığımız yeni projelerle ülkemize hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Şimdi de Kars'ı bölgesel ticarette bir üst aşamaya taşıyacak yatırımı, Karakurt-Horasan yolunun 40 kilometrelik bölümünü devreye alıyoruz. Yolu buradan izlerken milletim adına iftihar ettim.

Yol, dış ticaretimize de önemli katkılar yapacaktır. Karakurt-Horasan yolunun devreye girmesiyle komşu ülkelerle ticarette artık bölünmüş yol standardında kesintisiz ulaşım hizmetine kavuşmuş oluyoruz. 

Bu yol, seyahat süresini 46 dakikadan 25 dakikaya düşürecek. Yıllık 29 milyon lira tasarruf sağlayacaktır. Yolun açılmasıyla birlikte tarihi İpek Yolu'nun en önemli merkezi Kars'ın cazibesinin daha da artacağına inanıyorum. Projenin gerçekleşmesinde emeği geçen, katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. 

"Karabağ semalarını artık paçavralar değil, hilal ve yıldız süslüyor"

Tehditler karşısında sinen, pusan, eğilip bükülenlerden olmadık. Hep dik durduk, sağlam durduk. Suriye'de adaletin, Irak'ta barış ve istikrarın, Libya'da meşruiyetin yanında tavır alırken daima şahsiyet ve haysiyetle davrandık.

Türkiye olarak her zaman ve her yerde olduğu gibi hakkın, hakikatin, mazlumun yanında yer almayı, bu doğrultuda söz söylemeyi ve siyaset izlemeyi sürdüreceğiz.

Bugün Karabağ semalarını artık paçavralar değil, hilal ve yıldız süslüyor. Azerbaycan bayrağı, şehitlerimizin kahramanlıklarının timsali olarak Dağlık Karabağ'da dalgalanıyor. Karabağ'da kazanılan zafer Azerbaycan'a anasının ak sütü gibi helaldir. Azerbaycan, kimsenin toprağına el uzatmamış, kimseye saldırmamıştır. 30 yıldır işgal altında olan topraklarını kurtarmıştır.

Dağlık Karabağ'daki duruşuyla Türkiye, CHP'nin tarihte yaşattığı Boraltan Katliami mahcubiyetinden kurtardı.

Fransa'ya Karabağ tepkisi

Fransa, Ermenileri bu kadar seviyorsa kendi topraklarından Marsilya'yı verebilir. Fransa, Dağlık Karabağ kararıyla çözümün değil, sorunun bir parçası olduğunu ispatlamıştır. 

#Erdoğan #Cumhurbaşkanı Erdoğan #Fransa
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