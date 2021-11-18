'Eren Kış-5 Operasyonu' başlatıldı
Siirt'teki hain teröristlere yönelik başlatılan operasyonda, 700 personel görev alıyor.
GÜNDEM 18.11.2021, 09:28 18.11.2021, 09:44
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak için başlatılan operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.
Bu kapsamda Siirt ilinde de operasyon için düğmeye basıldı.
İçişleri Bakanlığı, 'Eren Kış-5 Bağgöze Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu'nu başlattı.
700 PERSONEL GÖREVDE
Operasyona, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) Ve Güvenlik Korucu Timlerinden oluşan 700 personel katıldı.
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