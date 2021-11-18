'Eren Kış-5 Operasyonu' başlatıldı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak için başlatılan operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda Siirt ilinde de operasyon için düğmeye basıldı.

İçişleri Bakanlığı, 'Eren Kış-5 Bağgöze Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu'nu başlattı.

700 PERSONEL GÖREVDE

Operasyona, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) Ve Güvenlik Korucu Timlerinden oluşan 700 personel katıldı.