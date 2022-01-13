Erkeklerin ayna karşısında kadınlardan daha fazla zaman geçirdiği ortaya çıktı

Avusturya’da yapılan araştırmada psikologlar genç yetişkinleri aynanın karşısına geçirdiler, onların bakışlarını ve ayna karşısında geçirdikleri zamanı takip ettiler.

Yapılan araştırmaya göre erkekler kendilerine bakmak için 80 saniye harcarken kadınların ayna karşısında geçirdiği süre 75 saniye.

Araştırmacılar ortaya çıkan bu ilginç sonucu kadınların kendi görünüşlerine daha fazla güvendiği şeklinde yorumladı.

Çıkan sonuç yüksek benli saygısına da bağlandı. Yani kendilerinden memnun olanlar aynaya daha az bakıyor.