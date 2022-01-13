Erkeklerin ayna karşısında kadınlardan daha fazla zaman geçirdiği ortaya çıktı
Yeni bir araştırma, genç yetişkinlerin ayna karşısında geçirdikleri sürenin uzunluğunu analiz etti. Erkeklerin ayna karşısında kadınlardan daha fazla zaman geçirdiği ortaya çıktı.
GÜNDEM 13.01.2022, 14:01 13.01.2022, 16:14
Avusturya’da yapılan araştırmada psikologlar genç yetişkinleri aynanın karşısına geçirdiler, onların bakışlarını ve ayna karşısında geçirdikleri zamanı takip ettiler.
Yapılan araştırmaya göre erkekler kendilerine bakmak için 80 saniye harcarken kadınların ayna karşısında geçirdiği süre 75 saniye.
Araştırmacılar ortaya çıkan bu ilginç sonucu kadınların kendi görünüşlerine daha fazla güvendiği şeklinde yorumladı.
Çıkan sonuç yüksek benli saygısına da bağlandı. Yani kendilerinden memnun olanlar aynaya daha az bakıyor.
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