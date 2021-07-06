Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist böyle yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Adana Polisi önemli bir operasyona imza attı. Bombalı eylem hazırlığında olan DEAŞ’lı terörist Çukurova İlçesindeki Kabasakal Mezarlığı çevresinde yakalandı.

Zanlının evinde yapılan aramada örgütsel doküman ele geçirildi.

Cep telefonunda ise örgütün üst düzey mensuplarıyla yazışmalarının olduğu, bombalı eylem için talimat beklediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.