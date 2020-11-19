FETÖ'ye yaklaşık 52 milyon lira aktaran 28 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY hakkında bir soruşturma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında kapatılan bir vakıf adına tüzel ve gerçek kişilerden toplam 51 milyon 900 bin lira yardım toplandığı belirlendi. Toplanan yardımların bir kısmının KHK ile kapatılan kurum ve kuruluşlara aktarıldığı ve söz konusu vakfa ait yurtlarda öğrencilerin, çalışanların katılımıyla FETÖ adına toplantıların yapıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 27 şirketin söz konusu vakfa yardım eden tüzel kişiler arasında yer aldığı belirlendi.

38 şüphelinin yakalanması için yapılan operasyonlarda, 28 kişi gözaltına alındı.