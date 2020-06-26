Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün gündemi değerlendirdi!
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, Habertürk’te Manşet programının konuğu oldu.
GÜNDEM 26.06.2020, 14:03 26.06.2020, 19:04
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Canlı yayında sunucu Mehmet Akif Ersoy’un sorularını yanıtlayan Üstün, çoklu baro meselesine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu.
Bağımsız bir yargı için savunma ayağının da güçlendirilmesini arzu ediyoruz. Avukatlık mesleği güçlendirilmeli, yeni bir avukatlık yasası yapılmalıdır.
Genel Başkan Yardımcısı Üstün, iktidarın pandemi sürecini fırsat bildiğini söyleyerek şöyle konuştu
Türkiye’nin hukuk devleti çerçevesinde sorunlarını çözmesi lazım. İktidar pandemi sürecini fırsat bilerek Türkiye’yi evrensel değerlerden kopararak, daha kolay yönetebileceği farklı bir noktaya götürmek istiyor.
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