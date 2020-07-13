Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Habertürk kanalında soruları yanıtladı!

Türkiye içinde siyasal kutuplaşmanın parçası haline getirmek, başka gündemleri unutturmak için Ayasofya'yı gündem yapılıp, seçim olarak görülürse herşeyden önce Fatih'in emanetine de saygısızlık olur. Ayasofya ile ilgili atılıma biz de hayırlı olsun dedik. Devlet vakarıyla, insanlık birikimi adına konuşarak korumak, konuşmak şu anda en doğru yoldur.

Davutoğlu, salgın sürecinde tarım ve sağlık sektörünün öne çıktığını ve bu sektörlerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

"Yeni bir hikaye yazmak lazım. Tarımda ciddi reform şart. Bu kriz tarımı ve sağlığı öne çıkardı. Kırsal dönüşüm ve tarımda yepyeni vizyonla görüyoruz. İstihdam ve argeye yatırımların ayrılmasını şart görüyoruz. Gereksiz harcamaları durduran bütçe şart. Dışarıdan gelen yabancı sermayeyi de çekersiniz, yolsuzluk alanları da kapattığınız için hukuk güvencesiyle yükselen yıldız olursunuz" ifadelerini kullandı.