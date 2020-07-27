Gelecek Partisi Genel Merkez binasının açılışı yapıldı!
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Çankaya ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki yeni genel merkez binasının açılışında yaptığı konuşmada, 2020 yılı içindeki bütün seçimlere hazır oldukları belirtti.
"2020 İÇİNDE HER SEÇİME HAZIRIZ"
"Bizden korkmaları dolayısıyla 'seçimi erkene alalım' diyenlere şu mesajı vereceğiz; hangi tarihte yaparsanız yapın, Allah'ın izniyle 2020 içinde her seçime hazırız. Artık bu hasat mevsiminde bize dur durak, tatil ve dinlenme yok."
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasıyla ilgili ise Davutoğlu, şunları kaydetti:
“BİZ AYASOFYA'YIZ, AYASOFYA BİZİZ”
"Danıştay kararı ilk açıklandığında şartsız kayıtsız destek beyan ettik. Hem bir devlet adamı olarak hem de İstanbul'u 'hoca' kabul etmiş bir ilim adamı, İstanbul ve Ayasofya üzerine Türkçe-İngilizce makaleler, kitaplar yazmış biri olarak benim, onların listesinde yer almaya ihtiyacım yok. Biz her zaman Ayasofya'nın manevi ruhunun huzurundaydık ve hep huzurunda olmaya devam edeceğiz. Siz ister davet edin, ister etmeyin. Hiç gocunmayız, hiç küsmeyiz. Çünkü biz Ayasofya'yız, Ayasofya biziz."
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