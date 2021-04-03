Güzelleşeyim derken sağlığınızdan olmayın!
Koronaviriüs salgınıyla birlikte insanlar evlerine kapandı. Dışarıya çıkamayan insanlar bu süreçte dış görünüşlerine daha da dikkat etmeye başladılar. Bununla birlikte merdiven altı diye tabir edilen onaylanmamış ve işin uzmanı olmayan kişiler de piyasaya çıktı. Kalıcı Makyaj Uzmanı Gökçe Çetin insanların sağlıklarından olmamaları için uyarılarda bulundu.
Pandemi süreciyle birlikte estetiğe olan talebin bir hayli arttı, insalar artık güzellik merkezlerini daha çok tercih etmeye başladı.
Bazı merdiven altı diye tabir edilen yerlerde sağlık açısından uygun olmayan uygulamalar yapılırken bu yerlerin ucuz olması da insanları cezbediyor.
Fakat dikkat edilmesi gereken en önemli nokta merdiven altı güzellik merkezlerinde sağlığınızdan olabilme ihtimali çok yüksek ve yanlış işlemler sonucu ölüme kadar giden sonuçları var.
Kahramanmaraş ta güzellik merkezi alanında uzman ekibiyle kaliteli ve güvenilir bir hizmet sunan Kalıcı Makyaj Uzmanı Gökçe Çetin vatandaşları merdiven altı güzellik merkezlerine karşı uyararak, yetkin olmayan kişiler tarafından yapılan uygulamaların insan sağlığı açısından ciddi risklere neden olabileceğinin altını çizdi.
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