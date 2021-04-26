Herkes camlara koştu! Sahura böyle kaldırdılar

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde ramazanda vatandaşların sahura kaldırılması için bando takımı oluşturuldu.

Bando takımı sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde Çınarlı Mahallesi'nde dolaşarak çeşitli marşları seslendirdi.

Sahurda sokak aralarında gezen bando takımını görenler, evlerinin balkon ve pencerelerinden marşları dinledi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan geleneklerini yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Yüksel, kentte ramazan ayının havasının yaşatıldığını ifade ederek, "Ramazanda roman kardeşlerimizle birlikte vatandaşlarımızı hem bando hem de mehter takımı eşliğinde sahura kaldırıyoruz. Böylece kültürümüzü de yaşatmaya çalışıyoruz. Geçen yıl da bu çalışmayı yapmıştık. Eskiden bütün sokaklarımızda davulcularımız gezerdi ama artık şehir büyüdü bütün sokaklara girme şansı yok. Bizde bu kültürün yaşaması için böyle bir organizasyon yaptık." dedi.

Kent sakinlerinden bu etkinlik ile ilgili olumlu tepkiler aldıklarını belirten Yüksel, "Yaklaşık 120 roman kardeşimiz bu etkinliklerde yer alıyor. Salgın döneminde müzikle uğraşan roman vatandaşlarımız da bu organizasyonla gelir elde etmiş oluyor. Bu kültürün yaşaması lazım. Ramazanın buram buram maneviyat kokan iklimine davulcular, mehteran güzel bir renk katıyor. İnşallah gelecek ramazanlarda daha büyük organizasyonlarda yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde belediye tarafından oluşturulan bando takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar için sokak sokak gezerek şarkı ve marşlar çalıyor.

Erbaa Belediyesi tarafından oluşturulan bando takımı, özel olarak hazırlanan tır üzerinde akşamları sokak sokak gezip şarkı ve marşlar seslendirerek, koronavirüs sebebiyle evlerinde dışarı çıkmayan vatandaşların eğlenceli vakit geçirmesini sağlamaya çalışıyor.

İftar sonra mesaisine Erbaa Belediyesi binası önünden marşlar çalarak başlayan bando takımı, belirlenen güzergahlarda zabıta ekipleri ile gezilerini sürdürüyor.

Vatandaşlar da balkon ve evlerinin önlerinde çalınan marş ve şarkılara eşlik ederek, cep telefonları ile bu anları kaydediyor.

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde ramazanda yürütülen faaliyetlere ilişkin görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde ceza infaz kurumlarında görevli personel ile hükümlüler için sahur ve iftar yemeklerinin hazırlanışı, hükümlülerin ramazanda günlerini nasıl geçirdiği, denetimli serbestlik müdürlüklerinin yükümlü ve ailelerine yönelik yardım faaliyetleri yer aldı.

Görüntülerde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü görevlileri de sorumlu oldukları birimlerin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu 2. Müdürü Mahmut Özdoğan, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde 13 ceza infaz kurumu bulunduğunu belirterek, bu ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin iaşelerinin Açık Ceza İnfaz Kurumuna ait mutfaktan karşılandığını söyledi.

- "Yemek menüleri, beslenme ilkeleri çerçevesinde hazırlanmaktadır"

Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli Gıda Mühendisi Hüseyin Aydın Büyük ise temizlik ve hijyen kurallarına riayet ederek, günlük yaklaşık 10 bin kişi için yemek üretildiğini bildirdi.

Ham madde alımından yemek dağıtımına kadar tüm aşamaların görevli personelce takip ve kontrol edildiğini söyleyen Büyük, "Yemek üretiminde, Açık Ceza İnfaz Kurumumuzda bulunan hükümlüler ve bakanlığımızın aşçı personeli görev almaktadır. Diyabet, hipertansiyon, çölyak, mide ya da karaciğer rahatsızlığı bulunan kişiler için diyet yemekler verilmektedir. Yemek menüleri, beslenme ilkeleri çerçevesinde minimum alınması gereken miktar olan 2 bin 300 kalori gözetilerek hazırlanmaktadır. Ramazanda yemek menülerine prebiyotik ve probiyotik gıdalar, yani pırasa, bamya, baklagiller, yoğurt, kefir, şalgam gibi gıda, meyve ve sebzeler daha yoğun yazılmaktadır." diye konuştu.

Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu Atölye Şefi Mustafa Polat da kurumun fırın atölyesinde, kampüste bulunan 9 ceza infaz kurumundaki hükümlü ve personel için günlük 20 bin ekmek üretimi yapıldığını dile getirdi.

Ramazanda pide de hazırlandığını belirten Polat, bu çalışmaların 77 hükümlü, 9 personelle hijyen koşullarında gerçekleştirildiğini anlattı.

- "Manevi rehberlik hizmetleri ara vermeden sürüyor"

Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Vaizi Adem Höçük, hükümlülere yönelik manevi rehberlik hizmetlerinin, imkanlar ölçüsünde ve çizilen çerçevede ara vermeden yürütüldüğünü bildirdi.

Höçük, tutuklu ve hükümlülerden istekli olanlara Kur'an eğitimi verdiklerini kaydetti.

- "Yeniden suç işlemenin önlenmesini ve güvenli bir toplumu hedefliyoruz"

Bakırköy Denetimli Serbestlik Kurumu Müdürü Leyla Karakülah da personel tarafından tespit edilen yükümlü ihtiyaç sahiplerinin sosyal markete yönlendirildiğini söyledi.

İhtiyaç sahiplerinin burada kıyafet, gıda, kırtasiye gibi çeşitli ihtiyaçlarının karşılandığını anlatan Karakülah, "Sadece yükümlülerimiz değil, aileleri de sosyal marketimizden yararlanabilirler. Bu sayede aile içi birlikteliğin pekiştirilmesine çalışıyoruz. Sonuç olarak, yeniden suç işlemenin önlenmesini ve en nihayetinde de güvenli bir toplumu hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.