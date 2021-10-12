Hoş geldin Asya bebek!
AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, üçüncü kez baba oldu. Ünal, kızı Meryem Asya’nın doğumunu ‘Hoş geldin Asya…’ tweetiyle duyurdu.
GÜNDEM 12.10.2021, 16:55 12.10.2021, 17:03
AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, üçüncü kez baba oldu. Ünal, kızı Meryem Asya’nın doğumunu ‘Hoş geldin Asya…’ tweetiyle duyurdu. Kahramanmaraş ve Türkiye siyasetinin kilit isimlerinden biri olan AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Ünal, üçüncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşarken bu mutluluğu takipçileriyle paylaştı. Mahir ve Şule Ünal çifti, büyük heyecanla beklediği kızları Meryem Asya’yı kucaklarına aldı. Meryem Asya’nın doğumu aileyi sevince boğarken, Ünal kızının doğumunu attığı twetle duyurdu.
Bizler de Aksu TV olarak Ünal ailesini tebrik ederek Asya bebeğe hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz.
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