İl Afet ve Acil Durum Müdürü Coşkun, 'Virüsün bendeki en büyük belirtisi, bacaklarımdaki yoğun sancıydı'

Yeni tip koranavirüsü (Kovid-19) yenen Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Aslan Mehmet Coşkun, "Virüsün bendeki en büyük belirtisi, bacaklarımdaki yoğun sancıydı. Bacaklarım çok ağrıdı. Normalde haftada 4 gün spor yapardım, bu dönemde ağrıdan yapamadım." dedi.

İzmir'de, 30 Ekim'de 6,6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nda enkaz amiri olarak görev yapan AFAD Müdürü Coşkun, Kahramanmaraş'a döndüğünde rahatsızlandı. Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkmasıyla evinde karantinaya alınan Coşkun, 10 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Hastalık sürecinde yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Coşkun, Doğanlar Apartmanı'nın enkazında 200'ün üzerinde personelle çalıştıklarını, enkaz altındakilerin yakınları, bölgeye gelen yöneticilerle birebir diyalog halinde olmalarından dolayı mecburen kalabalık ortamda bulunduklarını, çift maske takarak ve hijyen kurallarına riayet ederek Kovid-19'a karşı tedbir almaya çalıştıklarını ifade etti.

Kamu görevlisi olarak sürekli görevlerinin başında olduklarını, afetlerde zor durumdaki vatandaşların yardımına koştuklarını belirten Coşkun, deprem sürecinde 24 saat çalıştıklarını, kalabalık ortamlarda sürekli bulunmaları nedeniyle Kahramanmaraş'a döndüğünde Kovid-19 testi yaptırdığını söyledi.

"Vücudumda hissettiklerim daha önceki hastalıklara benzemiyordu"

Virüsün muhtemelen kapalı mekanda yaptıkları toplantı esnasında bulaştığını düşündüğünü ifade eden Coşkun, şöyle konuştu:

"Enkazda bir vatandaşın hayatını kurtarırken kendi hayatımızı riske atarak görevimizi yerine getirdik. Salgın hastalık olsa bile arkadaşlarımız gayretli bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. İlk başlarda belirti yoktu ama 2'nci ve 3'üncü günden sonra bacaklarımda yoğun bir sancı başladı. Virüsün bendeki en büyük belirtisi, bacaklarımdaki yoğun sancıydı. Bacaklarım çok ağrıdı. Normalde haftada 4 gün spor yapardım. Yoğun bir spor tempom olurdu. Bu dönemde ağrıdan yapamadım. Bacak ağrıları virüsün farklı bir hastalık olduğunu hissettirdi. Öksürük, baş ağrısı, ateş gibi belirtiler olmadı ancak kas ağrısı ve kas yorgunluğu yaşadım. Vücudumda hissettiklerim daha önce yaşadığım hastalıklara benzemiyordu. Kısacası iki afeti birden yaşamış oldum."