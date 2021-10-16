İlk yerli çoklu bombaatar göreve hazır

Türk savunma sanayii tarafından geliştirilen yerli silah sistemlerine 40 milimetre Tamburalı Bombaatar eklendi.

GÜNDEM 16.10.2021, 12:17
İlk yerli çoklu bombaatar göreve hazır

Türk savunma sanayisi güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu hafif silahlara yeni yerli çözümler üretiyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla son dönemde çok sayıda hafif silah yerli üreticiler tarafından geliştirilerek güvenlik güçlerine teslim edilmeye başlandı.

Güvenlik güçlerinden gelen geri bildirimlerle daha gelişmiş ürünler ortaya çıkarken, operasyon sahasındaki yeni ihtiyaçlar dolayısıyla da farklı arayışlara gidiliyor.

Bu çabaların son örneği 40 milimetre Tamburalı Bombaatar oldu.

"Dışa bağımlılığı sona erdirmekte kararlıyız"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptığı açıklamada, "Silah sistemlerinin tamamında dışa bağımlılığı sona erdirmekte kararlıyız. Birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatarımız TG40-BA, ayarlanabilir kızaklı optik nişangahı ve etkili atışlarıyla güvenlik birimlerimizin gücüne güç katacak. Sektörümüzün başarılı temsilcisini tebrik ediyoruz." dedi.

Çoklu bombaatar TG40-BA, TG Savunma tarafından geliştirildi ve kalifikasyon testleri başarıyla tamamlandı. 40 milimetre Tamburalı Bombaatar ile 40x46 milimetre düşük hızlı ve 40x51 milimetre orta hızlı mühimmatlar kullanılabiliyor. Bombaatar, ayarlanabilir kızaklı optik nişangahıyla çatışma bölgesinde 800 metreye kadar etkili atış yapabiliyor.

#Türk savunma sanayii #Aksu Haber #aksu tv haber
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