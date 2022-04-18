Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu başladı!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik Pençe Kilit Operasyonu başlatıldığını duyurdu.
GÜNDEM 18.04.2022, 13:49
Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'na geldi.
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatına ilişkin brifing verilen Bakan Akar, daha sonra Muharip Hava Kuvveti Harekat Merkezi ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.
Hem karadan hem de havadan sürdürülen operasyon hakkında Akar, "Belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vuruldu” ifadelerine yer verdi.
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