Irak-Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti
Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İyi Parti'nin "evet" oylarıyla 2 yıl daha uzatıldı.
GÜNDEM 27.10.2021, 16:36
Türk askerinin Irak ve Suriye'deki sınır ötesi operasyonlarının süresinin 2 yıl daha uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'de görüşüldü.
Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti milletvekili İsmet Yılmaz tezkereye neden ihtiyaç duyulduğunu anlattı.
Siyasi parti temsilcilerinin 20'şer dakikalık konuşmalarının ardından oylama yapıldı.
AK Parti, MHP ve İyi Parti tezkereye evet oyu kullandı. CHP ve HDP ise tezkereye karşı çıktı.
Tezkerenin kabulüyle, Suriye ve Irak'a yönelik sınır ötesi operasyonlar 30 Ekim'den itibaren 2 yıl uzatıldı. Lübnan tezkeresi de Meclis'ten geçti
Lübnan’daki Türk askerinin görev süresini 1 yıl uzatan tezkere Meclis’ten geçti.
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