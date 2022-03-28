İstanbul'da kritik Rusya-Ukrayna müzakeresi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında pazar günü yapılan görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin İstanbul'da yapılması karara bağlandı. Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları daha önce Antalya'da biraraya gelmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Putin görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve müzakere süreçleri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin ve barışın bir an evvel tesis edilmesinin ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesinin gerekliliğini vurgulayarak, bu süreçte Türkiye'nin her türlü katkıyı vermeye devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kaldı

Karar, Ukrayna tarafından da olumlu karşılandı ve heyetlerin kısa süre içinde biraraya gelmesi bekleniyor. Taraflar arasında ilk görüşme saldırının 5. gününde çatışmalar sürerken Belarus'ta yapılmıştı. Bu görüşmede, Ukrayna'nın heyetine Savunma Bakanı Oleksii Reznikov; Rus heyetine ise Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky başkanlık etti. Rus tarafında ayrıca savunma bakan yardımcısı da yer aldı

Putin, orduya saldırı emri vermeden önce yaptığı konuşmada, tarihi birçok olayı gündemle getirmişti. Putin'in yakın tarihe ilişkin talepleri ise, bu ülkenin NATO ile ilişkisini kesmesi üzerine kurulu. Sovyetler Birliği'nin çökmesinin ardından ülkesinin soyulduğunu ileri süren Putin, Ukrayna'yı "Amerikan kolonisi" olmakla da suçluyor. Putin, Ukrayna'dan ayrılıkçı bölgeleri tanımasını da istiyor.

Ukrayna, ülkenin doğusunda kendini "halk cumhuriyeti" ilan eden Donetsk ve Luhansk'taki yönetimleri bağımsız devletler olarak resmi şekilde tanımadığı gibi, bu bölgelerde yaşanan çatışmalarda binlerce Ukrayna askeri yaşımını yitirdi.

Taraflar bugüne değin birçok kez biraraya gelirken, görüşmelerin kritik bölümünü ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerinin Ukrayna tarafından tanınması oluşturuyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın karşı çıktığı NATO üyeliği konusunda geri adım atmıştı.

ÇAVUŞOĞLU: BARIŞA VESİLE OLMASINI ÜMİT EDİYORUZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin Türkiye'de bir araya geleceğini duyurduğu Twitinde, "Tarafların Türkiye'ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu Twitter hesabındaki açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri neticesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri Türkiye'de bir araya gelecekler. Tarafların Türkiye'ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz. Toplantıların kalıcı ateşkesle sonuçlanarak barışa vesile olmasını ümit ediyoruz" dedi.