İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gündemi değerlendirdi!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sözcü Gazetesi'nin Youtube kanalında Nevşin Mengü'ye açıklamalarda bulundu.
GÜNDEM 03.07.2020, 18:09 03.07.2020, 19:31
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Akşener, yeni kurulan partilerle ittifak konusunun sorulması üzerine şöyle konuştu;
Rahmetli Demirel’in bir sözü var. Doğmamış çocuğa don biçilmez diye. Yeni kurulan partiler için söylüyorum. Bir bütünlükte seçime gidilmesi gerek. Böyle baktığınızda Sayın Erdoğan seçilemeyecek gibi görünüyor."
Akşener ayasofyanın ibadete açılmasıyla ilgli ise şu değerlendirmelerde bulundu
"ERDOĞAN AYASOFYA'YI AÇAMAZ"
Ayasofya’yı Sayın Erdoğan’ın ne Danıştay’a ne bize ne vatandaşa sorması gerek. Buranın açılmasına karşı çıkan yok. O yün yumağını attı, kimse dolaşmadı kendisi buna dolandı. Ben olsam ağzımdan çıktıysa yapardım ama Erdoğan yapamaz. Yaparsa da tebrik ederim.
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