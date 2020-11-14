İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gündemi değerlendirdi!
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Bursa'da partisinin üye katılım töreninde konuştu. İYİ Parti'nin kuruluşundan bu tarafa yaşanan zorlukları ve mücadelelere değindi.
GÜNDEM 14.11.2020, 16:19 14.11.2020, 20:06
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasının da İYİ Parti sayesinde olduğunu iddia etti.
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