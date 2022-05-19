Jandarma Genel Komutanlığı'nın personel atamaları belli oldu
Jandarma Genel Komutanlığı'nın, 27 bin 283 personeli kapsayan genel atamaları belli oldu.
GÜNDEM 19.05.2022, 20:29
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun onayı ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, 27 bin 283 personeli kapsayan genel atamalar belli oldu.
2022 yılı genel atamaları kapsamında; 1’inci, 2’inci, 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci hizmet bölgelerinde görevli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan hizmet süresini tamamlayan ve sıralı hizmet bölgelerine atama tebligatı alan personelin yeni görev yerleri belirlendi.
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