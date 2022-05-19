Jandarma Genel Komutanlığı'nın personel atamaları belli oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun onayı ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, 27 bin 283 personeli kapsayan genel atamalar belli oldu.

2022 yılı genel atamaları kapsamında; 1’inci, 2’inci, 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci hizmet bölgelerinde görevli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan hizmet süresini tamamlayan ve sıralı hizmet bölgelerine atama tebligatı alan personelin yeni görev yerleri belirlendi.