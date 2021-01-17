Japon atasözü kızdırdı! ‘Süslenme süreniz 4 dakikayı geçiyorsa çirkinsiniz’

Kadınlar çok öfkeli, onları böylesine kızdıransa süslenmek için 4 dk sınırı koyan, o süreyi aşanlaraysa çirkin nitelemesi yapan bir japon atasözü…

Sosyal medya son günlerde japonların ünlü bir atasözüyle çalkalanıyor, o atasözüne göre hazırlanma süreniz 4 dakikadan uzunsa çirkinsiniz demektir.

Kadınların çoğu için, güzellik önemli. bunun için de ayna karşısında saatlerini geçirebiliyor, ama japonlara göre süslenmek için gereken zaman sadece 4 dakika.