Kabil Havalimanı'nda çatışma!

Alman Silahlı Kuvvetleri, yaşanan çatışmada bir Afgan muhafızın öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

GÜNDEM 23.08.2021, 09:15 23.08.2021, 09:19
Kabil Havalimanı'nda çatışma!

Kabil Havalimanı'nın kuzey kapısında kimliği belirsiz silahlı kişiler, Batılı güvenlik güçleri ve Afgan muhafızları arasında çatışma çıktı.

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Almanya Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, ABD ve Alman güçlerinin de dahil olduğu çatışmada bir Afgan muhafız öldü, 3 kişi yaralandı.

Ölen Afgan'ın havalimanını korumak için görevlendirilen Taliban mensuplarından biri olup olmadığı hakkında bilgi paylaşılmadı.

HAVALİMANINDA KAOS GÖRÜNTÜLERİ

Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesinin ardından Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki tahliyeler hız kazanırken, bölgede zaman zaman kaos görüntüleri yaşanıyor.

BIDEN: TEHLİKELİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

Geçen hafta yaptığı açıklamada ABD birliklerinin 31 Ağustos'tan sonra da havalimanında kalmaya devam edebileceğinin sinyalini veren Başkan Joe Biden, Afganistan'daki güvenlik durumunun hızlı şekilde değiştiğini ve tehlikeli olmaya devam ettiğini söylemişti.

Biden, "Net söylemek gerekirse, binlerce insanın Kabil'den tahliyesi zorlaşıyor ve acı verici bir hal halıyor." ifadesini kullanmıştı.

#Kabil #Alman #Kuzey Kapısı #Afgan #abd #AksuTV #AksuTVHaber
Yorumlar (0)
27°
açık
Namaz Vakti 23 Ağustos 2021
İmsak 04:16
Güneş 05:44
Öğle 12:41
İkindi 16:25
Akşam 19:28
Yatsı 20:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Altay 2 6
2. Fenerbahçe 2 6
3. Konyaspor 2 6
4. Beşiktaş 2 4
5. Karagümrük 2 4
6. Kasımpaşa 2 4
7. Trabzonspor 1 3
8. Galatasaray 1 3
9. Malatyaspor 2 3
10. Alanyaspor 2 3
11. Gaziantep FK 2 1
12. Adana Demirspor 2 1
13. Hatayspor 1 1
14. Antalyaspor 2 1
15. Rizespor 2 1
16. Göztepe 2 1
17. Kayserispor 2 1
18. Sivasspor 1 0
19. Başakşehir 2 0
20. Giresunspor 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Eyüpspor 2 6
3. Bandırmaspor 2 6
4. Manisa FK 2 6
5. Tuzlaspor 2 4
6. Menemenspor 2 3
7. Samsunspor 1 3
8. Balıkesirspor 2 3
9. Adanaspor 2 2
10. Ankaragücü 2 2
11. Altınordu 2 1
12. Ankara Keçiörengücü 2 1
13. Bursaspor 1 1
14. Gençlerbirliği 2 1
15. Kocaelispor 2 1
16. Boluspor 1 0
17. Erzurumspor 1 0
18. İstanbulspor 2 0
19. Denizlispor 2 0
Takımlar O P
1. Chelsea 2 6
2. Liverpool 2 6
3. Brighton 2 6
4. Tottenham 2 6
5. M. United 2 4
6. Everton 2 4
7. Brentford 2 4
8. Man City 2 3
9. West Ham 1 3
10. Aston Villa 2 3
11. Leicester City 1 3
12. Watford 2 3
13. Southampton 2 1
14. Crystal Palace 2 1
15. Leeds United 2 1
16. Wolverhampton 2 0
17. Burnley 2 0
18. Newcastle 2 0
19. Arsenal 2 0
20. Norwich City 2 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 2 6
2. Real Madrid 2 4
3. Barcelona 2 4
4. Mallorca 2 4
5. Valencia 2 4
6. Sevilla 1 3
7. Real Sociedad 2 3
8. Levante 2 2
9. Cádiz 2 2
10. Real Betis 2 2
11. Athletic Bilbao 2 2
12. Granada 2 2
13. Espanyol 2 2
14. Villarreal 2 2
15. Osasuna 1 1
16. Elche 2 1
17. Celta de Vigo 1 0
18. Getafe 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Rayo Vallecano 2 0