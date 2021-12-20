Kabine bugün toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Gündemde ağırlıklı olarak ekonomik gelişmelerin olması bekleniyor.
GÜNDEM 20.12.2021, 08:40 20.12.2021, 08:44
Ekonomideki son durumun kabine toplantısında ayrıntılarıyla masaya yatırılması bekleniyor.
Memur ve emeklilere verilecek ek zamla ilgili de toplantıda değerlendirme yapılacağı belirtiliyor.
Salgınla mücadedelede son durum ve omicron varyantının yarattığı risk de toplantının gündem maddeleri arasında.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapacak.
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