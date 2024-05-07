Gazze'deki soykırıma büyük tepki gösteren MHP lideri "Masumların kanı Netanyahu'yu boğacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin İsrail'in yargılandığı davaya müdahil olması önemli adımdır. Türkiye'nin İsrail ile ihracatını diline dolayanların fitne çıkarları bozulmuştur. Netanyahu için hesap günü yakındır. Bundan kaçış söz konusu değildir. 35 bin kişinin dökülen kanı Netanyahu'yu boğacaktır.

Refah’a operasyon tehdidinden geri adım atmayan Netanyahu, müzakere sürecini dinamitlemektedir. Netanyahu’nun bedel ödemesi artık bir insanlık ve hukuk namusudur.



