Kahramanmaraş Tanıtım Günleri yoğun ilgi görüyor

Kahramanmaraş Tanıtım Günleri, 23-26 Haziran tarihleri arasında Yenikapı’da tüm İstanbulluların ziyaretine açık olacak.

Kahramanmaraş ilçelerinin İstanbul Yenikapı miting Alanı’na taşındığı etkinlikte Afşin Belediyesi lavantaları ağırlıklı olmak üzere misafirlere ilçe hakkında bilgi verirken, Türkoğlu ilçesi çileğinden, okçuluğa, Elbistan belediyesi önümüzdeki ay düzenlenecek olan gençlik festivalinden ilçenin güzelliklerine, Andırın Belediyesi; tirşiğinden mezla sakızına, Pazarcık Belediyesi’de Beşçeşme sarımsağından fıstığına tanıtma fırsatı yakaladı.

Programda Aksu Haber’e tanıtım günlerini değerlendiren ilçe belediye başkanları açıklamalarda bulundu.