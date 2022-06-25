Kahramanmaraş Tanıtım Günleri yoğun ilgi görüyor
Kahramanmaraş’ın bütün değerlerini yansıtan Tanıtım Günleri, İstanbul’daki Kahramanmaraşlılar başta olmak üzere yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.
GÜNDEM 25.06.2022, 14:13 25.06.2022, 18:26
Kahramanmaraş Tanıtım Günleri, 23-26 Haziran tarihleri arasında Yenikapı’da tüm İstanbulluların ziyaretine açık olacak.
Kahramanmaraş ilçelerinin İstanbul Yenikapı miting Alanı’na taşındığı etkinlikte Afşin Belediyesi lavantaları ağırlıklı olmak üzere misafirlere ilçe hakkında bilgi verirken, Türkoğlu ilçesi çileğinden, okçuluğa, Elbistan belediyesi önümüzdeki ay düzenlenecek olan gençlik festivalinden ilçenin güzelliklerine, Andırın Belediyesi; tirşiğinden mezla sakızına, Pazarcık Belediyesi’de Beşçeşme sarımsağından fıstığına tanıtma fırsatı yakaladı.
Programda Aksu Haber’e tanıtım günlerini değerlendiren ilçe belediye başkanları açıklamalarda bulundu.
Namaz Vakti 25 Haziran 2022
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