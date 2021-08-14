Kahramanmaraş’taki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu
Kahramanmaraş’taki orman yangınına müdahale sırasında düşen yangın söndürme uçağındaki hayatını kaybeden Rus ve Türk mürettebatın isimleri belli oldu.
GÜNDEM 14.08.2021, 18:20 14.08.2021, 18:35
Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında irtibat kesildi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Uçaktaki 5’i Rus toplam 8 mürettebat ise hayatını kaybetti.
Küle dönen uçaktaki mürettebatın isimleri ise şu şekilde:
Türk Pilot Serkan Mirzaoğlu
Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın
Koordinatör Edip Uzunoğlu,
Kaptan Pilot Evgenii Kuznetsov
2.Pilot Vıladıslav Berkutov
Radyo Operatörü Nıkolai Omelchenko
Navigatör Vadim Karasev
Teknisyen Lurii Chuborov
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