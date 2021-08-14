Kahramanmaraş’taki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı ile Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında irtibat kesildi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Uçaktaki 5’i Rus toplam 8 mürettebat ise hayatını kaybetti.

Küle dönen uçaktaki mürettebatın isimleri ise şu şekilde:

Türk Pilot Serkan Mirzaoğlu

Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın

Koordinatör Edip Uzunoğlu,

Kaptan Pilot Evgenii Kuznetsov

2.Pilot Vıladıslav Berkutov

Radyo Operatörü Nıkolai Omelchenko

Navigatör Vadim Karasev

Teknisyen Lurii Chuborov