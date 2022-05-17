Kahreden kazada bir acı haber daha! Park halindeki TIR'a çarpmıştı...
Denizli’nin Çivril ilçesinde meydana gelen feci kazada bir acı haber daha geldi. Park halindeki TIR’a çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kahreden kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan küçük çocuktan da yürek yakan haber geldi. Çiftin 6 yaşındaki çocukları kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Kahreden kaza Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana geldi. 28 yaşındaki Hüseyin Erten'in kullandığı otomobil, Kudret Çalık Bulvarı'nda yol kenarında park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
ANNE VE BABA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sürücü Erten ile yanındaki eşi 25 yaşındaki Yasemin Erten'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilde sıkışan çiftin cansız bedenleri, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
6 YAŞINDAKİ OĞULLARI MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Kazada ağır yaralanan çiftin 6 yaşındaki oğulları Osman Erten ise Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaşamını yitiren Yasemin Erten'in, Gümüşsu Mahallesi Aile Sağlık Merkezi'nde sağlık görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.
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