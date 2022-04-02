Kandil'de 4 terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ara, Bul, Yok Et! Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist SİHA ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Ara, Bul, Yok Et!



Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist SİHA ile etkisiz hâle getirildi.



Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek. pic.twitter.com/Qwz9ER09Ax