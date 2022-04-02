Kandil'de 4 terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist SİHA ile etkisiz hâle getirildi.
GÜNDEM 02.04.2022, 12:21 02.04.2022, 16:48
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ara, Bul, Yok Et! Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist SİHA ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
Ara, Bul, Yok Et!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 2, 2022
Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist SİHA ile etkisiz hâle getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek. pic.twitter.com/Qwz9ER09Ax
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